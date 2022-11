Monserrato, tematiche complesse affrontate e analizzate da professionisti e specialisti

Nell’incontro del 19 novembre il NAAA Onlus, in collaborazione con l’associazione S’Atza parlerà di adozione e genitorialità partendo proprio da quei bimbi che, per primi, hanno indossato le ali per volare lontano e cercare amore e affetto.

Si discuterà, quindi, di piccoli dai bisogni speciali e della costruzione di legami essenziali per compensare e

recuperare le carenze affettive primordiali con il contributo di specialisti che, in diversi settori, hanno avuto modo di confrontarsi con questa tematica. Si parte dai responsabili territoriali della stessa NAAA onlus, Antonio Urru, medico e chirurgo, da tempo referente regionale e padre adottivo egli stesso per passare a Cinzia Flore, psicologa, Cristina Bellan, medico pediatra e volontaria nonché mamma adottiva, Laura Rossi, psicologa e

responsabile dell’equipe psico-sociale, Claudia Caddeo, pedagogista familiare, Ester Cois sociologa, docente universitaria presso il Dipartimento di Scienze Politiche e Sociali dell’Università degli Studi di Cagliari.

Attraverso poi la voce dello scrittore Guido Dorascenzi autore del libro “Camminiamo Insieme”, oltre che di testimonianze dirette di genitori adottivi e figli adottivi, si entrerà nel mondo di chi ha vissuto sulla propria pelle cosa vuol dire intraprendere il percorso dell’adozione, le sue difficoltà ma anche le gioie di una famiglia che si viene a creare.

L’evento è patrocinato dall’amministrazione monserratina e vedrà il contributo delle amministratrici che da subito hanno dimostrato interesse al tema trattato: Emanuela

Stara assessore alla Cultura, Claudia Lerz assessore alle Politiche Sociali e Fabiana

Boscu assessore alle Politiche Giovanili.

Appuntamento, quindi, a Monserrato presso la “Casa della Cultura” di Via Giulio Cesare 37, il 19 novembre dalle ore 15.30.