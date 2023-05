Monserrato, svolta per il traffico: lunedì via ai lavori per la rotatoria sulla 554

Monserrato – Al via i lavori per la riapertura dello svincolo sulla Ss 554: da lunedì, dopo una lunga attesa, ruspe e operai in azione. Meno di tre mesi la tempistica stimata. Il sindaco Tomaso Locci: “Siamo contenti, finalmente si darà dignità alle attività commerciali che purtroppo sono state sacrificate e abbandonate dalle precedenti amministrazioni ma soprattutto hanno subito un danno importantissimo che è quello di avergli chiuso lo svincolo”. Un lavoro molto lungo, “noi come amministrazione ci eravamo già mossi precedentemente, avevamo avuto un autorizzazione nel 2018 poi, a causa dell’arrivo del commissario, non seguì a nulla”. Con il secondo mandato, Locci e giunta hanno dovuto riniziare praticamente un percorso da capo e “grazie all’intervento del direttore generale dell’Anas siamo riusciti ad arrivare finalmente all’accordo per la riapertura dello svincolo che era chiuso da ormai 7 anni. Siamo orgogliosi e contentissimi, i lavori dureranno massimo due mesi e mezzo quindi ci auguriamo che, se tutto va bene, entro settembre, quando avverranno gli ultimi sopralluoghi, dovremmo riuscire ad aprire”. Era nei progetti e nei programmi elettorali, “quindi un altro obiettivo di mandato raggiunto che ha avuto notevoli difficoltà anche a causa del fatto che nel 2018 nulla venne fatto quando arrivò il commissario. Con grande testardaggine da parte mia, ma anche dei miei consiglieri, il presidente di commissione Tidu e l’assessore ai lavori pubblici Nonnoi con tutti gli uffici, che ringrazio, abbiamo lavorato affinché si arrivasse a quest’ulteriore traguardo”.