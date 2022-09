Armato di scala, ha scavalcato il muro di una palazzina e, una volta arrivato nel cortile, ha preso una bicicletta, riuscendo a fuggire. Prima, però, un ladro ha pensato di farla franca staccando la corrente. Il fatto è avvenuto la notte scorsa a Monserrato, in via San Gottardo, poco prima dell’una. A denunciare il fatto, con tanto di filmato e foto, è uno degli abitanti del palazzo, Alessio Strippoli: “Un topo d’appartamento è entrato nel nostro cortile, condiviso tra noi ed il nostro vicino del piano di sopra, ed ha portato via una biciclettina del mio vicino”, scrive Strippoli. Una telecamera, rimasta attiva anche al buio, ha ripreso tutta la scena. E, infatti, Strippoli consiglia al ladro, casomai stesse pensando di fare il bis, che è inutile “cercare di togliere la corrente, non servirà a nulla e non servirà rompere le telecamere perché romperesti solo quelle visibili, ma le altre che metteremo non le troverai mai. Benvenuto nel 2022. Non ho nulla di valore, in casa o fuori, e mai avrei pensato di dover potenziare un sistema di sorveglianza che manco nelle carceri si arriva a tanto! Ma sentirsi insicuri e dover chiudere tutto a chiave e catena anche in casa è vergognoso”, prosegue il cittadino, che fornisce una descrizione del malvivente.

“Indossava jeans, cappellino bianco almeno nel retro, giubbotto nero con elementi rifrangenti e, forse, un cappuccio azzurro. Apparentemente con capelli quasi rasati e barbetta e magro. State attenti e vigilate, abitiamo in via San Gottardo, non in una stradina nascosta e buia”. Alessio Strippoli ha anche taggato, per informarlo del furto, il consigliere comunale e presidente della commissione Sicurezza, Saverio De Roma: “Confido come sempre nella nostra videosorveglianza, questa amministrazione l’ha attivata grazie al sindaco Tomaso Locci ed il comandante della polizia Locale Massimiliano Zurru. Stiamo puntando al massimo per la sicurezza e la salvaguardia dei nostri cittadini. Grazie anche al lavoro del comando dei carabinieri di Monserrato, guidato dal luogotenente Sabiu, in collaborazione con il comandante Zurru, sono stati scoperti tantissimi reati”, ricorda De Roma: “Confido che riusciremo a trovare anche chi ha rubato la bicicletta. In tutto il paese abbiamo 110 telecamere, tra non molto ne installeremo anche altre”.

L'articolo Monserrato, stacca la corrente prima di rubare una bici ma viene incastrato da una telecamera proviene da Casteddu On line.