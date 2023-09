"Monserrato sporca e abbandonata: un pessimo biglietto da visita"

Duro attacco da parte di Tiziana Mori dopo vari sopralluoghi effettuati in città in seguito a numerose segnalazioni ricevute dai cittadini. “Ho lasciato un mese e mezzo di tempo dalla mia ultima segnalazione per consentire alla ‘nuova’ amministrazione Locci di programmare interventi per dare un minimo di decoro e pulizia alla città.

Ma stamattina la situazione non era cambiata” specifica Mori, candidata sindaca alle prossime elezioni amministrative. “Addirittura vicino alla ‘famosa’ rotonda con il grappolo d’uva e nella zona per recarsi all’Istituto alberghiero, tra strisce pedonali non a norma, si aggiunge pure sporcizia ovunque.

La presenza di panchine nella zona per prendere il pullman non induce di certo a sedersi chi attende di salirci.

Forse la ‘nuova maggioranza’ Locci attende che l’opera di Murano, che ‘troneggia’ dentro la rotonda di via San Fulgenzio, anziché essere stata commissionata ad artigiani locali, venga riconosciuta patrimonio UNESCO per finalmente arrivare a pulire la zona dai rifiuti presenti tutti intorno, oltre a risistemare prato e aiuole, e dare un minimo di decoro?”.