Monserrato – Sacchi dell’immondizia saccheggiati dagli animali in cerca di cibo: “Ogni giorno questa è la situazione innanzi alla Cittadella Universitaria” spiega un cittadino. Piatti ovunque, ben ripuliti dagli avanzi di chi usufruisce della mensa: accade ogni mattina, da quanto raccontato da chi percorre l’ingresso, dove sono posizionati i bidoni per la raccolta dei rifiuti, abitualmente. I cani della zona ringraziano per lo spuntino ma, come prevedibile, creano caos e disordine. “Ogni giorno questa è l’immagine indecente che si presenta, gli animali durante la notte banchettano, sarebbe il caso che, chi di competenza, intervenisse per restituire il decoro al luogo”.