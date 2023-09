Monserrato: sostegno psicologico ai figli delle vittime di femminicidi e crimini domestici

Monserrato – “I figli delle vittime di femminicidi e crimini domestici: trauma, presa in carico e lavoro di rete”: il Comune aderisce alla campagna messa in atto dalla Regione Sardegna per dare un supporto ai figli delle donne vittime di violenze. Un programma di formazione rivolto ai servizi della giustizia, forze dell’ordine, servizi sociali, sanitari, educativi, avvocati, psicologi, pedagogisti, operatori di comunità, insegnanti, operatrici CAV che potranno partecipare da remoto su Zoom

(Iscrizioni https://t.ly/wXz7y entro il 10 settembre 2023

Per informazioni: [email protected] o [email protected] oppure contattando i seguenti numeri: 350.5677500 –347.1354692).

Lunedì, 25 settembre, dalle ore 15.30 alle 18.30 si parlerà di “Violenza assistita come fattore di rischio: dalla rilevazione precoce alla presa in carico integrata”. Lunedì, 16 ottobre, alla stessa ora, si affronterà l’argomento “I traumi nel trauma: gli orfani speciali”. Il 6 novembre , invece, “Interventi di matrice psico-sociale. Procedure integrate di presa in carico degli orfani speciali e dei caregiver”. Gli incontri termineranno il 27 novembre con il “Ruolo dell’equipe di emergenza e presa in carico”.

Un’equipe di professionisti guiderà le sedute: “Violenza assistita come fattore di rischio: dalla rilevazione precoce alla presa in carico integrata.

Violenza assistita dati, fattori di rischio e di protezione, impatti. Linee guida CISMAI sulla rilevazione e presa in carico delle vittime minorenni. La violenza assistita nel Diritto internazionale e nazionale” verranno esposti da Gloria Soavi – Psicologa/psicoterapeuta CISMAI Francesco Pisano – Avvocato CIPM Sardegna.

Dei “traumi nel trauma: gli orfani speciali. Il trauma nelle sue dimensioni: dal disturbo da stress post- traumatico complesso al lutto persistente complicato. Componenti neurofisiologiche. L’elaborazione del lutto nell’attaccamento. Presentazione casi” si parlerà con Claudia Cuccu – Psicologa/Psicoterapeuta CIPM Sardegna Francesca Pisu – Psicologa/Psicoterapeuta Koinos. E ancora: “Interventi di matrice psico-sociale. Procedure integrate di presa in carico degli orfani speciali e dei caregiver” saranno Susanna Murru-Responsabile di progetto CIPM Sardegna e Claudio Sabatini Responsabile di progetto Kainos ad affrontare l’argomento. Per il “ruolo dell’equipe di emergenza e presa in carico”

saranno Maria Mura – già Magistrato del Tribunale Civile di Cagliari, Barbara Mura – Avvocato Koinos, Giulia Crabolu – Assistente sociale CIPM Sardegna e Luisella Scarpa Psicologa/Psicoterapeuta CIPM Sardegna gli esperti in campo.