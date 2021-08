Monserrato, sostegno per pratiche di scuola e lavoro: riapre l’ufficio di Euroseek

Monserrato – Riaprono gli Uffici di Eurodesk: nuovi orari per accogliere giovani, studenti e adulti per supporto e pratiche scuola e lavoro.Uno sportello che vanta centinaia di visitatori non solo di Monserrato ma di tutto l’hinterland cagliaritano che si appoggiano ai professionisti dell’associazione ASCE che gestisce il centro tramite apposita convenzione.Fortemente voluto dall’assessore alle politiche sociali Tiziana Mori e da tutta l’amministrazione comunale guidata dal sindaco Tomaso Locci, le attività portate avanti dal Centro Europeo sono di vario tipo: mobilità transnazionale di giovani, studenti e adulti, progettazione Europea, supporto per attivazione Spid, corsi on line, ausilio nella redazione del curriculum vitae e lettera motivazionale.Si riceve per appuntamento il martedì e il giovedì dalle 9,30 alle 12 presso il 1° piano c/o Via Giulio Cesare chiamando o inviando un messaggio al numero 3501252116 oppure inviando una mail a monserrato@eurodesk