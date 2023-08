Monserrato, sosta selvaggia in via Giulio Cesare e cittadini prigionieri di chi ignora il passo carraio

Innumerevoli le segnalazioni effettuate, di recente anche l’ennesima pec inviata alle istituzioni di competenza comunali con la quale i residenti del condominio chiedono a gran voce il riposizionamento dei paletti metallici asportati durante gli ultimi lavori per il rifacimento della strada. “Una situazione che si protrae oramai da mesi a Monserrato” spiegano i condomini. Nella centralissima via Giulio Cesare infatti, i dissuasori furono installati a seguito di pregressi incidenti, e che seppure oggi inspiegabilmente asportati e non affatto ripristinati, sono indispensabili per arginare la reiterata azione di sosta “selvaggia”. Nonché la violazione del codice della strada da parte di quanti tra gli automobilisti sono indisciplinati. Purtroppo, anche oggi, come già segnalato telefonicamente alle SSLL da più testimoni che si sono rivolti al Comando della Polizia locale, le autovetture continuano a sostare in modo irregolare, noncuranti dei divieti e della segnaletica verticale, per poi impedire l’uso del passo carrabile agli aventi diritto.

Ne consegue, di fatto, un uso improprio della strada causa l’assenza dei suddetti dissuasori e altresì, una vera e propria prevaricazione di diritti, al di là della palese ingiustizia per chi ha sostenuto le spese e pagato le necessarie tasse per poter usufruire di un regolare passo carrabile.

Pur tuttavia, da un lato mentre c’è chi rispetta le regole, vi è chi parcheggia selvaggiamente, cagionando pericolo in un’arteria innegabilmente fondamentale per garantire un esodo “sicuro” dalla città di Monserrato verso Pirri-Cagliari, e dove il ripristino dei dissuasori appare oggi più che mai fondamentale, oltreché ragionevolmente necessario sia per evitare incidenti stradali, sia per ristabilire oltre a quella sicurezza stradale, la sicurezza dei pedoni.

Pertanto oltreché auspicabile, è gentilmente atteso da tanti, nel suddetto tratto di strada delimitato dalla striscia continua laterale, più precisamente dinnanzi al civico 40 di via Giulio Cesare”. Manovre per uscire da casa pressoché difficoltose, insomma, e un rischio per pedoni e automobilisti che, in passato, sono stati coinvolti in diversi incidenti stradali. La buona norma sarebbe quella di una guida corretta e responsabile ma ciò spesso non avviene, come la sosta consentita, sinonimo di civiltà e rispetto verso gli altri.