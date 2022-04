Monserrato si prepara all’ultimo saluto a Federico Locci: “Buona trasferta verso il cielo, Chicco”

A Monserrato e tra gli Sconvolts Cagliari è il momento della commozione e delle lacrime. Federico Locci non c’è più, un tumore se l’è portato via a 56 anni. “Chicco il bello”, uno dei pilastri degli ultras rossoblù, se n’è andato in un letto dell’ospedale Oncologico. Sui social è pieno di ricordi e messaggi di cordoglio: c’è chi rivive, con gli occhi umidi, le tante trasferte fatte insieme a lui per sostenere gli “undici leoni” nei campi più difficili, chi si è avvicinato alla curva nord e al tifo organizzato grazie alla sua energia e costanza e chi lo ricorda sgambettare in vari campi di calcio a 5. Una vita dedicata al lavoro, in settimana, e poi ogniil Cagliari in testa. E nel cuore. È stato già fissato il suo funerale: domani, giovedì 14 aprile, alle 15:30 nella chiesa di Sant’Ambrogio, in via Zuddas, nella sua Monserrato. È prevedibile che in tanti, in primis gli Sconvolts, saranno lì per omaggiarlo.Le sorelle di “Chicco il bello”, Alessandra e Roberta, stanno ricevendo messaggi di condoglianze in modalità non stop. Federico Locci non era sposato, le due donne erano i suoi parenti più vicini. “Buona trasferta verso il cielo, Chicco. Addio, grande ultras”.