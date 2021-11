Monserrato, sferra un pugno al volto e strappa una collana in oro a un giovane: algerino denunciato per rapina.

I Carabinieri della Stazione di Monserrato hanno denunciato ieri per rapina un 20enne algerino, residente a Selargius, nullafacente. I Carabinieri sono riusciti tramite l’analisi degli impianti del sistema di videosorveglianza comunale a raccogliere nei suoi confronti inequivocabili elementi di reità quale materiale esecutore della rapina perpetrata a Monserrato il 9 ottobre scorso ai danni di un 20enne di Sarroch che passeggiava nella via Cicerone; il giovane infatti era stato avvicinato da una persona dell’altezza di 1,80 mt. circa e completamente vestita di nero che, dopo averlo colpito con un pugno al volto, gli aveva asportato una catenina d’oro del valore di 500 euro. Durante le fasi della rapina il giovane aveva altresì riportato lesioni alla mano destra ed era ricorso alle cure dei sanitari.

