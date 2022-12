Monserrato senz’acqua per lavori di Abbanoa, la protesta dei cittadini contro il Comune

Lo sfogo è presto e servito nei gruppi social della città e la domanda del giorno è: “Perché manca l’acqua?”.

“Già in data 02 dicembre ( data della Comunicazione nel Sito) Abbanoa avvisava dell’interruzione che sarebbe avvenuta oggi.

Mi chiedo come mai la popolazione non è stata avvisata, gli esercizi pubblici come Bar ecc idem, costretti a buttare le paste preparate, per l’impossibilità di aprire l’attività” scrive Marco Delipieri ne “La Voce di Monserrato”. “Io ho due anziani 90enni da seguire e uno è disabile. Ora voglio sapere senza acqua come gli preparo il pranzo. Non posso fare loro pasta, riso e in certi punti del paese manca anche la corrente” scrive Ignazio Scalas.

Insomma, una problematica che sta creando disagi a diversi cittadini che, ignari dell’interruzione idrica, non hanno potuto provvedere a fare scorta di acqua.

Nel sito di Abbanoa si legge che i tecnici “hanno in programma per lunedì 5 dicembre 2022, dalle 8 alle 17, un intervento di manutenzione sulla condotta di via San Gottardo.

Durante i lavori sarà necessario sospendere l’erogazione idrica nella parte del centro abitato a sud della linea ferroviaria.

Verranno intrapresi tutti gli accorgimenti necessari a limitare i disservizi. Alla ripresa dell’erogazione potrebbero manifestarsi temporanei fenomeni di torbidità dell’acquadovuti allo svuotamento e successivo riempimento delle condotte. Qualsiasi anomalia potrà essere segnalata al servizio di segnalazione guasti di Abbanoa tramite il numero verde 800.022.040 attivo 24 ore su 24″.

In pochi, però, hanno letto l’annuncio e, questa mattina, chi era ignaro dei lavori ha riscontrato numerosi disagi.