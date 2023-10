Monserrato, scuole più sicure grazie agli ausiliari: agevoleranno l'ingresso e l'uscita degli studenti

Zaino sulle spalle e sempre di corsa, i giovani studenti affrontano generalmente così l’avvio verso la prima campanella, che avvisa l’ingresso a scuola, e l’ultima, che decreta la conclusione delle lezioni: i nonni vigili sono oramai in “pensione” e per garantire l’efficiente lavoro da loro svolto, l’amministrazione guidata dal sindaco Tomaso Locci ha ingaggiato 15 collaboratori, molti dei quali giovani che non superano 30 anni. “Un’importante collaborazione che supporta gli studenti e li aiuta” ha spiegato Locci che, in occasione del nuovo anno scolastico si è recato, con il vicesindaco Raffaele Nonnoi e l’assessore alla pubblica istruzione Fabiana Boscu, in tutti i plessi al fine di incoraggiare e augurare alla nuova generazione un buon percorso di studi.