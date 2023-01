Monserrato, screening cardiologico gratuito in via San Lorenzo

In tempi in cui curarsi o effettuare una visita specialistica è diventato sempre più difficile, il Comune sposa, anche quest’anno, l’iniziativa messa in campo dalla Croce Rossa Italiana con il progetto “Diritto alla salute una rete che ti aiuta”.

“Continua la nostra collaborazione con la Croce Rossa Italiana – comunica il sindaco Tomaso Locci – ringraziamo la presidentessa Fernanda Loche per la giornata di prevenzione alle patologie cardiovascolari con un ambulatorio mobile. Questa si aggiunge a tutte quelle importanti attività che stiamo mettendo in campo, secondo il nostro mandato, per la tutela e la prevenzione delle patologie dei nostri cittadini e in forma del tutto gratuita. Invitiamo quindi tutti i cittadini a partecipare all’evento di importante rilevanza”.

Una collaborazione che, insomma, non cessa quella tra il Comune e la Croce Rossa Italiana, che già si era concretizzata con successo nei mesi in cui, anche grazie all’ausilio dell’associazione Vab, erano stati effettuati i tamponi gratuiti a Casa Masala. “Ringraziamo anche il responsabile sanitario Giuseppe Carella” aggiunge Locci.

“Siamo particolarmente sensibili allo svolgimento di screening come questo – spiega l’assessore alle Politiche Sociali Claudia Lerz – e ci auguriamo di ripeterlo e di promuoverne degli altri. Si parla già di un altro screening che si farà, relativamente, a breve, nel prossimo periodo e che riguarda il diabete. Siamo sempre disponibili a patrocinare questa tipologia di iniziative perché consideriamo fondamentale la prevenzione: nell’agenda sociale dovrebbe essere al primo posto perché si parte sempre dalla salute. Tutto il resto arriva dopo e, sicuramente, promuovere questo tipo di iniziative è fondamentale per garantire la salute dei cittadini”.

Imperdibile, quindi, l’occasione di sottoporsi a un check up gratuito con risultati immediati e di ricevere preziosi consigli dettati dagli specialisti riguardo uno stile di vita sano, che promuove l’attività fisica, bere almeno 1,5 litri di acqua naturale al giorno, mangiare in maniera equilibrata ed evitare di fumare.