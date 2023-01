Monserrato, riapre il centro diurno di aggregazione sociale Casa Pani

Riapre il centro diurno di aggregazione sociale Casa Pani. Il sindaco Tomaso Locci: “Dopo 3 anni riapriamo una nuova Casa Pani, rinnovata nello spirito, nella struttura e soprattutto nella gestione”.

l’Epifania porta bene alla città: tutti in festa per l’inaugurazione ufficiale che spalanca nuovamente le porte del centro: “Nuove attività e nuovi entusiasmi, per una terza età che merita tutte le nostre attenzioni e che deve rimanere attiva e partecipe della vita della nostra comunità” spiega il primo cittadino.

Saranno effettuati infatti laboratori per promuovere la valorizzazione delle capacità manuali e della creatività degli anziani permettendo agli stessi di sentirsi valorizzati grazie anche alla condivisione delle loro esperienze e delle loro abilità manuali.

Si favoriranno i progetti che attraverso l’interazione fra anziani e giovani vadano ad accorciare la distanza intergenerazionale esistente tra essi e che gradualmente contribuiscano a creare una relazione tale da poter prevedere un accrescimento di competenze da entrambe le parti. Non solo: si terranno corsi ginnico-sportivi, giochi di società, corsi finalizzati ad una migliore conoscenza dell’utilizzo del pc e dei principali social network.

E ancora: animazione teatrale e cinematografica, attività musicali, di intrattenimento, formative, ricreative nonchè visite ed escursioni culturali, conferenze e dibattiti sui temi: sanitari, socio-economici, dietetici e su qualunque altro tema e argomento di interesse comune. Insomma, un servizio fondamentale per Monserrato, che fa bene alla salute sia fisica che mentale.