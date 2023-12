Monserrato, per dare il benvenuto al 2024 tutti in piazza a ballare e cantare con la musica anni '90

Mengoni, Ligabue, Zucchero sicuramente richiameranno migliaia di persone in piazza che, tra file, lunghi tempi di attesa e prenotazioni dovranno scavalcare un po’ di ostacoli prima di brindare a suon di musica. Per chi proprio non vuole rinunciare alla tradizione del 31 dicembre in piazza, un’atmosfera più “tranquilla” e meno caotica viene offerta dal Comune che, con l’Associazione Folkloristica Monserrato APS, capitanata dal presidente Antonello Mameli, in collaborazione con la PGS Sardegna e il contributo da parte degli Enti locali per le attività culturali e di spettacolo, ha organizzato un ricco calendario di appuntamenti per tutto il periodo natalizio. Un cartellone che accontenta i gusti di tutti, degli adulti ma soprattutto dei bambini, che animeranno le strade di Monserrato con i loro canti e balli, con la parata natalizia e con una divertente rappresentazione teatrale.

Non mancheranno gli eventi culturali con la presenza di concerti, conferenze ed eventi ricreativi, sportivi e di spettacolo tipicamente natalizi.

Presso i Giardinetti di via del Redentore si attenderà il nuovo anno con la presenza del “Format Nazionale – Passione 90”.

L’Assessora alla Cultura, spettacolo e tradizioni Emanuela Stara: “Mi ritengo molto soddisfatta della programmazione del cartellone di Natale, allietare le giornate dei nostri concittadini, soprattutto dei bambini, non fa che rendermi orgogliosa e gratificata dal grande impegno necessario, ma soprattutto per la grande collaborazione con gli assessorati allo sport, alla Pubblica istruzione, alle politiche sociali, con cui c’è stata totale sinergia perché il cartellone fosse vario e apprezzabile da tutti.

Un caloroso ringraziamento va anche alle associazioni, quasi tutte locali, che hanno proposto gli eventi e a quelle di volontariato che si spendono perché il tutto avvenga in sicurezza”.

Spazio anche alla solidarietà con il pranzo di Natale offerto dal Comune a chi si trova in un periodo di difficoltà: “Abbiamo attivato anche una rete solidale, faremo il pranzo di Natale per dare una mano d’aiuto alle persone che, in un certo qual modo, sono meno fortunati di noi – spiega il sindaco Tomaso Locci – tutto questo è il Natale a Monserrato, che vuole essere vicina a tutti. Suoneranno anche le musiche natalizie che verranno proposte, ogni tanto, dai nostri altoparlanti”.