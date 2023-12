Monserrato, pauroso schianto sulla 554: auto distrutte e due feriti gravi all'ospedale

Brutto incidente sulla Ss 554 a Monserrato, non distante da uno dei tanti incroci e dal ponte intitolato a Emanuela Loi. Due auto si sono scontrate frontalmente e una è quasi totalmente distrutta. Un’imprudenza al volante, forse anche l’alta velocità potrebbero aver giocato un ruolo fondamentale nello schianto. Il traffico è andato in tilt e sul posto sono intervenuti i carabinieri e tre ambulanze. I feriti sono due, si tratta di un uomo e di una donna, entrambi gravi.

Sono stati trasportati, entrambi in codice rosso per dinamica, all’ospedale. La donna al Policlinico di Monserrato e l’uomo, invece, al Brotzu. Non sarebbero in pericolo di vita, fortunatamente. Sara compito dei carabinieri ricostruire le esatte cause del pauroso schianto e appurare eventuali responsabilità.