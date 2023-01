Monserrato, passaggio pedonale disastrato: finalmente via Cesare Cabras sarà riqualificata

È caduta a causa del marciapiede rovinato ed è stata trasportata in ospedale con un’ambulanza del 118 la settantanovenne che, ieri, è inciampata e ha sbattuto il volto in terra. Le segnalazioni riguardo il passaggio pedonale disastrato non sono mancate ma dal comune comunicano che “il progetto dei lavori parte da uno studio fatto di base per capire quali fossero le vie che avessero maggior bisogno di un intervento e, tra queste, rientra anche la via Cesare Cabras – spiega Nonnoi – ogni anno, da quando si è insediata questa amministrazione, riusciamo a stanziare milioni di euro e non è facile considerati i tempi che stiamo attraversando. Siamo un comune virtuoso che riesce a risparmiare e, in parte, i fondi ricavati vengono investiti proprio per riqualificare strade e marciapiedi. Quest’anno abbiamo messo da parte un milione e 600 mila euro”. Questa arteria, quindi, rientra nella programmazione annuale che il comune porta avanti da quando si è insediata l’amministrazione guidata dal sindaco Tomaso Locci, uno dei punti principali sul quale il primo cittadino non intende transigere e che, anno dopo anno, si impegna a risistemare le strade e i marciapiedi di tutta la città. Insomma, i lavori è innegabile che siano in corso, come l’impegno e l’attenzione a riguardo da parte del comune. A tal proposito è bene ricordare le parole espresse da Graziella Viviano qualche anno fa, la mamma della giovane Elena Aubry, morta dopo una caduta a causa dell’asfalto sconnesso, in nome della quale sono state dedicate numerose iniziative per sensibilizzare le istituzioni affinche le arterie siano rese sicure e ben percorribili: “Sono felice di ciò che sta succedendo a Monserrato, la Stella è potente e quando trova i cuori giusti e le menti illuminate, si vedono gli effetti. Grazie per tutti quelli che hanno sentito il richiamo del suo messaggio e si stanno attivando per dare ai propri concittadini una vita migliore e strade più sicure”.