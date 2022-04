Monserrato, ok al disco orario: soste brevi per aiutare il commercio

Per parcheggiare in via Porto Botte d’ora in poi occorrerà esibire il disco orario: una delle vie dello shopping diventa “off-limits” per i parcheggiatori “a tempo prolungato”. La decisione è stata adottata dal sindaco Tomaso Locci in sinergia con il comandante della polizia municipale Massimiliano Zurru e il presidente della commissione viabilità e traffico, sicurezza urbana Saverio De Roma per favorire il commercio in città.Nello specifico, dalle 8 alle 13 e dalle 16 alle 20 la sosta sarà consentita solo per mezz’ora: “Sicuramente questa soluzione è stata dettata dalla grande richiesta delle attività commerciali – spiega la consigliera di maggioranza Roberta Argiolas – che hanno necessità di avere più parcheggio rispetto a ciò che hanno oggi, in quanto le macchine sostano per lungo tempo, anche per giornate intere”. Una scelta, quindi, per incentivare le vendite, per favorire il commercio locale.