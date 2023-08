Monserrato, nuovo parco comunale con area eventi accanto all'ex cimitero monumentale: via ai lavori

Monserrato – Il parco comunale incomincia a prendere forma: proseguono spediti i lavori presso l’ex cimitero monumentale che, da distesa abbandonata, ospiterà un’area attrezzata di ogni confort per soddisfare le esigenze di tutti i cittadini. Percorsi ginnici e naturalistici, panchine e giochi per i bimbi. Non solo: sarà realizzata un’area eventi in grado di ospitare circa quattromila persone. “Una svolta per la nostra città – spiega il sindaco Tomaso Locci – all’interno dell’area saranno presenti esercizi commerciali e di ristorazione e sarà garantita la massima sicurezza”.

Un’area fangosa, sterrata e utilizzata come parcheggio di fortuna nella periferia cittadina: tra via Marcantonio e via delle Urne, con un investimento di 450 mila euro, quella che in passato era la casa dei defunti sta prendendo vita per aggiungersi alle altre aree green già presenti in città.

Saranno realizzati anche circa 40 nuovi parcheggi, il parco sarà interamente videosorvegliato e all’interno, con le giuste autorizzazioni, potranno esercitare commercianti e venditori di cibi e bevande. Ancora pochi mesi di lavoro, insomma, le previsioni sono pressoché rispettare e, se non dovessero esserci intoppi, in autunno i monserratini, e non solo, potranno usufruire del nuovo spazio urbano.