Monserrato, nuovo look per il palazzo comunale di piazza Maria Vergine: via finestre e infissi pericolanti

Monserrato, nuovo look per il palazzo comunale di piazza Maria Vergine: via finestre e infissi pericolanti e pericolosi dal bene tutelato dalla Soprintendenza e sostituiti con nuovi arredi che potenzieranno il sistema di contingentamento energetico.“Cadenti e poco dignitosi per quello che è un monumento fiore all’occhiello della nostra città, dopo 30 anni di trascuratezza trovano una nuova vita”, spiega il sindaco Tomaso Locci.Un intervento effettuato grazie ad un finanziamento ministeriale finalizzato all’efficientamento energetico pari a 180 mila euro “che siamo riusciti ad intercettare evitando così di mettere mano ai denari del bilancio”. Nuove persiane ed infissi esterni del primo piano dell’edificio sono già in fase di montaggio. Un’opera di riqualificazione “che, vista la contingenza energetica che stiamo vivendo, contribuirà a contenere le spese correnti destinate al pagamento del consumo energetico. Sono molto soddisfatto di questo ulteriore obiettivo raggiunto dalla nostra coalizione e dalla maggioranza consiliare” prosegue il sindaco che, in sinergia con gli apparati tecnici comunali, è stato portato avanti un lavoro “con l’unico obiettivo di arricchire il decoro della nostra città”.