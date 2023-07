Monserrato, nuove residenze per accogliere i familiari dei malati vicino al Policlinico

Nuove residenze per accogliere i familiari dei malati sorgeranno vicino al policlinico, via libera a ristoranti e numerosi servizi per i cittadini. Non solo: quartieri come Su Tremini potranno finalmente essere messi in regola grazie al PUC che stasera sarà ufficialmente approvato in consiglio comunale. Il sindaco Tomaso Locci: “Da tempo lavoriamo a questo progetto, dopo 25 anni finalmente la nostra città avrà il suo piano urbanistico comunale”. Una data “storica” per la cittadina dell’hinterland cagliaritano che si appresta a poter sbloccare e realizzare opere e progetti in cantiere da troppo tempo. Qualche giorno fa si è svolta la terza assemblea pubblica, nella sala polifunzionale di piazza Maria Vergine decine di cittadini, nonostante il caldo torrido, non sono mancati all’appuntamento in cui è stato discusso sui contenuti del PUC alla presenza del primo cittadino, dei consiglieri e presidenti di commissione e di tutti gli esperti che hanno contribuito a formulare il documento che già ha avuto il benestare da parte della Regione Sardegna e che, dopo l’ok anche al PAI, pubblicato sul buras quindici giorni fa, potrà essere ora approvato e applicato. “Una sala gremita di cittadini, un gran piacere constatare che seguono il nostro operato e che hanno partecipato attivamente con idee e proposte”. Un lavoro di squadra, insomma, per “un risultato importantissimo perché dopo 25 anni viene portato, per la sua adozione, in consiglio comunale uno strumento che è fondamentale per quanto riguarda la crescita della nostra città. Sono state implementate le aree per i servizi, zone dove possono sorgere ristoranti, nuove residenze”. Sblocco imminente, quindi anche per le periferie del Policlinico e della ss 554 “oltre che alle zone che da sempre attendono migliorie e valorizzazione e dove si potrà finalmente, con l’approvazione del PUC, dare dignità ai cittadini. Nuovi servizi attinenti all’università e case e strutture per accogliere i parenti dei pazienti del Policlinico. Queste in sintesi le novità più rilevanti che verranno esposte nei dettagli questa sera.