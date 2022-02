Monserrato, nuova strada per il Policlinico: decongestionerà il traffico e sarà percorribile anche dai bikers

Monserrato, nuova strada per il Policlinico: decongestionerà il traffico e sarà percorribile anche dai bikers grazie alla pista ciclabile. Il sindaco Locci: “Entro poche settimane la inaugureremo”.Una strada nuova, situata di fronte al Policlinico e che arriva a Selargius: una svolta per i tanti automobilisti che ogni giorno percorrono questo importante tratto di strada che collega Monserrato, Selargius, il Policlinico, l’Università e la SS 554.“Sono state apportate delle modifiche al progetto per migliorarlo che hanno allungato un pò i tempi – spiega il sindaco Tomaso Locci – e, tra circa 15 giorni, la nuova viabilità sarà a disposizione di tutti coloro che ogni giorno percorrono questa importantissima arteria che collegherà, oltretutto, la parte di Selargius alla SS 554”.La viabilità sarà consentita in sicurezza anche ai ciclisti grazie alla pista ciclabile e l’intera area sarà dotata di lampioni e di un sistema di videosorveglianza. “È un punto nevralgico per la circolazione stradale che eviterà, magari, il traffico nel ponte” Emanuela Loi”.Finalmente – precisa l’assessore ai lavori pubblici Raffaele Nonnoi – ci sarà un’alternativa per gli automobilisti per non confluire più nell’unica strada che portava sino a Monserrato, anche perché c’è tutto il veicolare dell’Università e del Policlinico”.