Monserrato, nell'ex cimitero un parco urbano total green con parcheggi e negozi

Lotto spianato e pronto a prendere forma: sopra le rovine dell’ex cimitero, un mega Parco Urbano che colorerà un ulteriore spazio in città. La vista dall’alto rende meglio l’idea di ciò che prende vita giorno dopo giorno: dove un tempo era il luogo del riposo eterno, in futuro, non così lontano, sentieri, tanto verde, attrezzi ginnici e percorsi, giochi per i bimbi, comode sedute renderanno omaggio all’ex cimitero, caro a tutta la cittadina che potrà usufruire dell’ampio terreno per trascorrere ore di svago e di relax. Non solo: verrà realizzata anche un’area eventi in grado di ospitare circa quattromila persone. “Una svolta per la nostra città – aveva spiegato il sindaco Tomaso Locci – all’interno dell’area saranno presenti esercizi commerciali e di ristorazione e sarà garantita la massima sicurezza”. Verranno realizzati anche circa 40 parcheggi, spazio per tutti, insomma, per tutte le esigenze: famiglie, giovani e anziani potranno disporre di un luogo che, da area abbandonata, diventerà “total green”.