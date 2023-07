Monserrato, nei giardini di via del Redentore via alla sagra della pecora

Monserrato – La pecora protagonista questa sera ai giardinetti di via del Redentore: torna la tanto amata sagra che, dalle ore 20, animerà la serata.

Anche quest’anno con grande entusiasmo l’Associazione “Sa Carriadroxia ” propone la sesta edizione della Sagra della pecora”, evento inserito nel cartellone dell’estate monserratina ” Luglio in Pauly” in coprogettazione con l’Amministrazione comunale e la Proloco cittadina. Il Presidente dell’Associazione Sa Carriadroxia Luciano Abis racconta che in passato a Monserrato, come tradizione non vi era solo quella vitivinicola ma era presente l’attività agro – pastorale.

Questo grazie alla presenza di tanti terreni agricoli che venivano utilizzati per il pascolo.

Gli allevatori possedevano, alcuni gli possiedono ancora, pecore e capre.

Per questo motivo l’Associazione propone la sagra per ricordare le antiche attività monserratine.

La pecora sarà cucinata rispettando l’antica ricetta in ” cappotto” : pecora bollita con le verdure.

Inoltre , si prepareranno anche i malloreddus incasausu, che vengono cotti nel brodo, serviti in bianco con una spolverata di formaggio pecorino. Saranno serviti anche i malloreddus alla campidanese.

Ad allietare la serata, i balli di “Symphonia in pratza” con Jonathan Della Marianna (launeddas e strumenti tradizionali sardi), Pietro Porcu (organetto), Davide Pudda (chitarra) ed Elisa Marongiu (voce).