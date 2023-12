Monserrato, Natale solidale ma con polemiche

Natale solidale non senza polemiche, . 400 pasti distribuiti il giorno della festività per eccellenza, una sinergia di forze tra varie associazioni, comune e le parrocchie per mostrare affetto e vicinanza a chi, in questo momento, attraversa un momento difficile: un nobile gesto, uno dei tanti che si sono susseguiti non solo a Monserrato, ma è in città che si sono concentrate “lamentele” e critiche tanto da richiamare l’attenzione del primo cittadino Locci, che non ha esitato a esporre il suo pensiero. È stata una giornata di festa e di grande solidarietà, quasi, per tutti: chi ha sollevato il tappeto per far emergere, eventualmente, la polvere è stato “spazzato” via a suon di foto e post social che hanno dimostrato l’impegno e la collaborazione tra le parti in causa. I nomi e cognomi di chi ha tentato di “rovinare” il pranzo solidale e le altre iniziative sociali non sono stati resi pubblici, ma “mi riferisco a coloro che quando hanno avuto la possibilità di lavorare per la Comunità erano assenti o “non pervenuti” e utilizzavano la loro carica solo per meri fini elettorali o personali” ha espresso Locci. “Mentre qualcuno cerca di sminuire il nostro operato, mentendo, e sapendo di mentire a fini elettorali, i cittadini conoscono bene l’operato dell’assessore Lerz, sempre presente sul campo per cercare di risolvere i problemi nel sociale, e aver dato una svolta al suo Assessorato.

Grazie ancora Claudia e ai cittadini e Assessori e Consiglieri della “Nuova Maggioranza”e alla Pres. Di Comm. Bernadette Ibba, insieme a tutti i cittadini che ci sostengono” è la comunicazione integrale del sindaco che ha aggiunto: “In occasione del pranzo di Natale abbiamo organizzato una rete solidale con le tre Parrocchie di Monserrato, che ci hanno supportato in questa iniziativa di solidarietà. Oltre alle iniziative precedenti, abbiamo garantito un pranzo (circa 400 pasti) per i nostri cittadini in difficoltà. Ringrazio prima di tutto i tre Parroci: Don Nicola, Don Marcello e Don Walter con tutti i collaboratori delle Parrocchie. Inoltre, gli Uffici Comunali, nello specifico quello delle Politiche Sociali nella persona del dottor Madau e tutti i collaboratori.

Un ringraziamento speciale alle tre Associazioni che hanno pensato alla distribuzione dei pasti: Maestrale, la Croce Bianca e i Nogra con tutti i volontari. Per l’eccellente servizio reso, ringrazio l’Associazione “Sa Carriadroxia”, nella persona del suo Presidente Luciano Abis, Anna, Maurizio, Bernadette e Rita che, con cura e professionalità, hanno organizzato i pasti caldi per il giorno di Natale.

E per ultima, ma non per importanza, ringrazio di cuore la nostra assessora alle Politiche Sociali Claudia Lerz, che ha coordinato in maniera egregia tutte le fasi per la realizzazione della giornata di solidarietà”.