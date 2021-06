Monserrato, mondo della musica folk in lutto: addio al grande Tonio Farris

Musica folk in lutto in Sardegna. Addio al noto musicista di Esterzili (ma da tempo residente a Monserrato) Tonio Farris. Aveva suonato in tantissime piazze dell’Isola. Aveva 66 anni. “Ciao Tonio”, ricorda Matteo Piras, presidente dell’associazione culturale S’Attobiu, “Il mondo del folklore continua a perdere pezzi da 90. Rimarrà nella storia la tua mitica suonata bella, allegra… La tua. Quella che arrivava dal profondo del tuo cuore…Sei andato via in punta di piedi, quei piedi che tantissime persone hanno guardato per imparare da te su ballu sardu. Ma, zio Tonio, con la stessa leggerezza che avevi nel ballare e il tuo sorriso sei volato in cielo. Lassù sono pronti con gli strumenti già accordati i tuoi vecchi amici ad accoglierti. Noi siamo qui sbalorditi in silenzio a ricordare il grande Tonio Farris”.

