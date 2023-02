Monserrato, mille bambini in festa per le vie della città

Mille bambini in festa per le vie della città: tra coriandoli e stelle filanti le scuole hanno sfilato in occasione del giovedì grasso che da, ufficialmente, il via alla festa più allegra dell’anno.

Coordinati dall’assessore alla pubblica istruzione Fabiana Boscu che, da settimane, in collaborazione con l’assessore alla cultura Emanuela Stara, ha organizzato nei minimi dettagli l’evento, i piccoli cittadini hanno percorso le strade per raggiungere i Giardinetti dove hanno mangiato, ballato e cantato. “Dopo gli anni della pandemia – spiega Boscu – è una gioia poter uscire nuovamente, tutti insieme, in festa. Ho voluto coinvolgere anche i ragazzi delle società sportive per supportare i piccoli che, con manifesti colorati, hanno raccolto le scuole nella sfilata. Per i bambini dell’infanzia è stato ideato un percorso più breve e decisamente più adatto a loro”.

Tanta la gioia nella cittadina dell’hinterland cagliaritano che ha organizzato uno dei raduni maggiori dedicato al carnevale dei bambini.

Il 26 febbraio si replica: sfilata classica dei carri allegorici e dei gruppi mascherati per la felicità di grandi e piccini.