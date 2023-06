Monserrato, mega voragine in mezzo alla strada diventa un vaso porta piante

Monserrato – Voragine talmente profonda in mezzo alla strada che alcuni cittadini hanno deciso di utilizzarla come porta piante: in via Capo Caccia un modo abbastanza singolare per far notare il cedimento dell’asfalto. A causa delle piogge abbondanti dei giorni scorsi una profonda buca si è creata all’improvviso proprio in mezzo alla carreggiata in una delle arterie non ancora interessate dai lavori di riqualificazione che hanno già interessato buona parte della città. In attesa dell’intervento da parte dell’istituzione locale è stata “riempita” con una pianta improvvisata, soprattutto, è bene specificarlo, per segnalare agli automobilisti e ai pedoni il pericolo. “Esperimento” singolare ma decisamente funzionale: ora la buca, comunque, è protetta dai coni segnaletici posti dalla polizia municipale che, ieri, non appena ricevuta la segnalazione attraverso l’app cittadinanza attiva, ha immediatamente provveduto a mettere in sicurezza il luogo.