Monserrato, mega vincita nella tabaccheria davanti al Comune: gratta e vinci da 500mila euro

Ha vinto il premio massimo del 20X, uno dei gratta e vinci più costosi in circolazione, a Monserrato. La vittoria risale al mese di febbraio ed è avvenuta nella tabaccheria gestita da Paolo Piludu, la 3007 di via Carbonara. Fondamentale aver grattato uno dei numeri, corrispondenti alla vincita massima: chi ha vinto è una cliente abituale della rivendita, rilevata da qualche anno da Piludu. Quando è arrivata la certificazione da parte dei Monopoli di Stato, il tabaccaio ha potuto affiggere un mega cartello, all’interno del locale, con l’annuncio della grossa vincita. Si tratta di quella più sostanziosa, registrata in tutta la Sardegna nell’ultimo mese e mezzo.