Monserrato, maxi sciopero degli studenti dello Scano: “Non vogliamo le merdone”

L’hanno promesso e l’hanno fatto. Gli studenti dello Scano, l’istituto industriale di Monserrato, hanno scioperato in massa per protestare contro l’invasione di topi e blatte nel loro istituto, documentata con video e foto diventati in pochissimi giorni virali. Quasi nessuno è entrato nelle aule e, nella recinzione principale, è stato appeso uno striscione con un messaggio chiarissimo: “Non entriamo, non vogliamo le merdone”. I giovani promettono che, sino a quando la situazione non sarà risolta, disseteranno le lezioni. Non solo animali sgraditi che corrono tra aule e corridoi, fioccano anche le segnalazioni di muffa e pareti scrostate.

“La ditta che si occupa delle disinfestazioni ha piazzato delle trappole per topi nel giardino dell’istituto, non sappiamo se sarà sufficiente”, dice Davide Cruz, uno dei rappresentanti d’istituto. “Una cosa è certa, vogliamo tornare a fare lezione in piena sicurezza, senza la presenza di ratti e blatte”.