Sicuramente sarebbe convenuto smaltire gli scarti nel modo corretto anziché gettarli nell’agro cittadino: per gli incivili, infatti, una sanzione super salata e l’ennesima dimostrazione che i confini monserratini sono ben protetti. Una sinergia di forze messe in campo tra le varie istituzioni locali, coordinata dal sindaco Tomaso Locci, alla quale niente sfugge ed è così che, al primo segnale, scattano subito le indagini per risalire agli autori del reato. Gli incauti sono avvisati, insomma, un ottimo deterrente per frenare la corsa al lancio del sacchetto selvaggio: per chi si ostina a trasgredire le regole, nessuna pietà e conto in banca assottigliato a seconda, ovviamente, della sanzione inflitta in base all’entità del danno.