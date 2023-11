Monserrato, lo sportello impresa sbarca in città

Lo sportello impresa sbarca in città: affidato alla Confesercenti sarà un servizio di consulenza ai cittadini, al fine di divulgare le opportunità e tipologie di finanziamento regionale, nazionale e comunitario destinate soprattutto alla nascita o al potenziamento delle imprese e attività artigianali locali. Non solo: verrà offerta anche l’attività aggiuntiva di CAF e Patronato che sarà svolta, senza alcun aggravio di costo per l’Amministrazione comunale, per due pomeriggi settimanali. Oggi l’inaugurazione.

Incentivare e promuovere lo sviluppo di nuove imprenditorialità, soprattutto giovanili, per evitare l’esodo dalla propria città per motivi lavorativi e sostenere una crescita economica del proprio territorio: con questo principio l’amministrazione comunale guidata dal sindaco Tomaso Locci, “ritiene utile attivare uno sportello informativo”, una collaborazione con la Confesercenti Provinciale di Cagliari per l’attivazione da parte della società Promo-sarsrl, società di servizi di Proprietà della Confesercenti Provinciale di Cagliari, che si occupi di fornire ai cittadini e gratuitamente le indicazioni necessarie.

Ogni settimana sarà garantito il servizio che prenderà in carico, tra l’altro, le problematiche legate allo start up di impresa; la costruzione di un progetto di finanziamento per le nuove aperture, con programmi a fondo perduto o con finanziamenti agevolati; le principali obbligazioni relative alla sicurezza sul lavoro e sulla normativa igienico sanitario; le obbligazioni relative al fisco e ai rapporti con i lavoratori dipendenti; l’assistenza alle imprese già esistenti per programmi relativi a contributi a fondo perduto per il commercio e l’artigianato. E ancora: l’assistenza nei rapporti con le banche con la garanzia per la richiesta di finanziamenti; la formazione professionale obbligatoria per le diverse forme di attività di impresa. Un valido sostegno, insomma, per il territorio di Monserrato.