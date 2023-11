Monserrato, l'ex cimitero si illumina: lavori quasi conclusi per il mega parco urbano

Da un terreno impolverato e oramai dimenticato, che un tempo era la dimora eterna delle spoglie mortali, a una distesa di alberi, panchine, percorsi naturalistici e per l’attività fisica, senza trascurare gli spazi dedicati ai giochi per i piccoli cittadini e al ristoro. Le immagini pubblicate ieri dagli amministratori raccontano di lavori oramai giunti pressoché alla fine: le opere principali sono concluse, ancora un po’ di pazienza, quindi, e la nuova area, di svago e relax, urbana, situata tra via Marcantonio e via delle Urne,

potrà essere frequentata dai residenti e non. Saranno presenti, inoltre, dei percorsi dove poter passeggiare e delle panchine per sostare e, magari, “leggere un libro”, aveva spiegato il sindaco Tomaso Locci, un contesto, insomma, sobrio e rispettoso della memoria del luogo.