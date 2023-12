Monserrato, l'associazione culturale "S'Attobiu" ha chiuso i battenti

L’associazione culturale “S’Attobiu” ha chiuso i battenti, dopo la pandemia impossibile riorganizzare eventi e manifestazioni, ma l’amore per le tradizioni e la cultura sarda non cessano, anzi: allo scioglimento dell’Associazione i soci fondatori decidono all’unanimità di donare l’abito di gala Monserratino (Su Fordallinu) riprodotto fedelmente da Rosalba Lecca ed acquistato dall’associazione nel 2018. Per diversi anni all’interno dell’Associazione S’Attobiu era presente un corpo di ballo e un coro polifonico voci miste composto da 25 elementi, tramandavano così la conoscenza e l’arte del sapere ma gli anni del covid sono stati duri e impetuosi a tal punto da far prendere la decisione di interrompere ufficialmente le attività. Quindi nel dicembre 2022 è stata ufficialmente chiusa l’associazione e protocollata la richiesta al Sindaco Tomaso Locci di ospitare all’interno delle mura comunali la riproduzione de Su Fordallinu di proprietà dell’associazione, che ha accolto con grande entusiasmo, e il 5 dicembre è stato presentato ufficialmente in consiglio comunale l’abito di gala monserratino per valorizzare le antiche tradizioni e trasmetterle alle nuove generazioni. Con questo gesto S’Attobiu lascia un segno della sua presenza all’ interno della comunità monserratina.