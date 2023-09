Monserrato, la vittoria di 40 infermieri e Oss dopo settimane di battaglia: "Contratti prorogati" (VIDEO)

Quaranta lavoratori del Policlinico di Monserrato tirano un sospiro di sollievo dopo settimane di guerra. Tutti con contratti a tempo determinato ormai in scadenza, potranno continuare a lavorare nell’ospedale ai bordi della 554 per qualche altro mese: “Si tratta di Oss e infermieri che hanno sempre lavorato e garantito assistenza durante il difficilissimo periodo del Coronavirus”, ha affermato Gianfranco Angioni dell’Usb, che ha portato i lavoratori sotto il palazzo della prefettura e ottenuto un incontro col prefetto. A cinque giorni dalla scadenza dei contratti, l’aria che si respirava tra le corsie era tutt’altro che salubre: “Non è possibile che un ospedale possa privarsi di lavoratori che garantiscono assistenza e cure ai pazienti”. E l’intermediazione a distanza tra prefetto e vertici dell’Aou ha dato i suoi frutti.

A poche ore dalla protesta in piazza, infatti, è arrivata la svolta: “La preoccupazione principale dell’Aou di Cagliari è garantire la continuità dell’attività assistenziale. Stiamo infatti procedendo con la proroga dei contratti degli Oss e con quelli degli infermieri a tempo determinato. Contestualmente stiamo provvedendo ad avviare il processo di stabilizzazione degli Infermieri e degli Oss che sono inseriti in una graduatoria a seguito di una selezione che si è conclusa a marzo 2023”, afferma il direttore sanitario, Giancarlo Angioni. Una battaglia vinta da decine di lavoratori, quindi, in attesa di una possibile stabilizzazione contrattuale.