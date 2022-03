Monserrato, la scuola civica di musica agevolata per fragili e disabili

Monserrato, la scuola civica di musica “gratis” per fragili e disabili. Locci: “È sempre stata una nostra priorità”.

Anche quest’anno il comune agevola gli studenti di musica: stanziati, infatti, i fondi che permettono a “disabili e fragili una decurtazione del 50% sulla rata e sino al 100% dove i fondi lo permettono – spiega il sindaco Tomaso Locci – i disabili sono circa 2 e sicuramente riusciremo a dare il servizio in maniera gratuita”.

Il riconoscimento del rimborso e le tariffe agevolate agli alunni della scuola civica di musica in condizioni di disabilità certificata era una determina tanto attesa dai cittadini e, a breve, sarà inviato un avviso agli utenti che potranno fare la richiesta.

L’assessora alla cultura Emanuela Stara, in prima linea per questa iniziativa: “Questa amministrazione dimostra di essere sensibile e attenta alle necessità dei cittadini, soprattutto a quelli che versano in difficoltà.

Non abbiamo mai negato il nostro apporto e il nostro supporto, semplicemente abbiamo rispettato le stesse procedure seguite l’anno scorso ed i tempi necessari perché potessero essere stanziati i fondi.

Lo scopo della scuola civica di musica, infatti, non è solamente dare importanti competenze musicali, ma essere un luogo di aggregazione sociale per ragazzi e adulti”.