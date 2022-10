Monserrato, la rabbia dei parenti dei defunti: “Tombe inaccessibili per colpa dei lavori”

Monserrato, lavori in corso in cimitero. Diversi loculi sono ancora inaccessibili e alcuni cittadini protestano: “Ai nostri defunti è stata negata la possibilità di ricevere la visita, il saluto, la preghiera, l’omaggio di un fiore sulla loro tomba da parte di coloro che hanno amato e amano”. La vicesindaca Maristella Lecca: “I ritardi sono dovuti al fatto che non sono arrivati per tempo i materiali, si chiede ai cittadini solo un po’ di pazienza”. Per la ricorrenza del primo e due novembre, l’area del cimitero di Monserrato interessata dai lavori per la realizzazione di nuovi loculi, rimarrà inaccessibile a parenti e amici dei defunti che riposando nella zona adiacente al cantiere. Le reti di segnalazione delimitano l’accesso e alcuni cittadini lamentano di non poter porgere un pensiero ai propri cari.

“L’area di cantiere è inaccessibile, i cantieri sono tutti in ritardo perché non arrivavano i materiali – spiega Maristella Lecca – i blocchi loculi sono chiusi perché è un’area di cantiere e non si può accedere e i lavori sono fatti in modo tale che i monserratini non rimangano senza degna sepoltura nel momento della morte, perché non vogliamo arrivare a quello che è accaduto nei comuni limitrofi dove le salme sono, purtroppo, rimaste in attesa di sepoltura per mesi. Per questo motivo si chiede un po’ di pazienza e, appena sarà possibile accedere in quei loculi, i parenti potranno portare i fiori. Tutto questo viene fatto per fare in modo che tutti i futuri defunti abbiano degna sepoltura”.