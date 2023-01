Il sindaco Tomaso Locci insieme all’assessora alle Politiche Sociali Claudia Lerz, al delegato alle Politiche Sociali della Città metropolitana Ignazio Tidu, ai presidenti delle associazioni che gestiranno la struttura e le attività che ivi si svolgeranno Andrea Nazzaro e ad Antonello Mameli, hanno incontrato un folto gruppo di futuri fruitori dello spazio, coi quali sono stati concordati tempi e modalità di utilizzo, arrivando a concordare un perfetto connubio tra le classiche attività di svago e incontro e le nuove attività formative, ginniche e ricreative che l’amministrazione ha chiesto si programmassero.

“Presto partiranno anche i lavori di riqualificazione e ampliamento della struttura, sempre finalizzati a rendere la quotidianità dei nostri appartenenti alla terza età più sana, dignitosa e confortevole” spiega Locci.

Un servizio tanto atteso dai cittadini è fortemente voluto dall’amministrazione che ha investito tempo e fondi per rendere operativo il centro di aggregazione il prima possibile. Si terranno corsi ginnico-sportivi, giochi di società, corsi finalizzati ad una migliore conoscenza dell’utilizzo del pc e dei principali social network.

E ancora: animazione teatrale e cinematografica, attività musicali, di intrattenimento, formative, ricreative nonchè visite ed escursioni culturali, conferenze e dibattiti sui temi: sanitari, socio-economici, dietetici e su qualunque altro tema e argomento di interesse comune. Insomma, attività di vario genere per soddisfare le esigenze di tutti.

