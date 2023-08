Monserrato: "La festa di San Lorenzo utilizzata dal Comune per fare un comizio elettorale"

Migliaia di persone in piazza per assistere agli eventi legati alla tradizionale ricorrenza di San Lorenzo e a quelli della kermesse estiva: i saluti dal palco da parte del primo cittadino Tomaso Locci e della sua giunta sono giunti come una promozione personale ai consiglieri

Valentina Picciau, Andrea Zucca e Ivano Argiolas che comunicano: “Prosegue inesorabile la becera propaganda elettorale del sindaco Locci che dal 2016 rilancia promesse che poi non vengono puntualmente mantenute.

Ma ora la situazione, complice le vicine elezioni comunali, e la paura di perdere “il suo trono” sta peggiorando. Non pago di utilizzare gli eventi in piazza organizzati dal comune per fare un comizio in piena regola, nei giorni scorsi lo ha fatto pure in occasione di una delle feste più care ai monserratini: la festa di San Lorenzo.

Sono stati 4 giorni di comizi, in cui ha fatto sfilare assessori e consiglieri, come fossero degli spettacoli organizzati per la sua personale campagna elettorale.

Peccato che i soldi non fossero i suoi, ma dei cittadini che hanno dato il loro contributo e delle attività commerciali che hanno fatto da sponsor e del comitato che ha permesso tutto ciò.

Inoltre apprendiamo dagli organi di stampa delle gravi bugie dette solo per propaganda: premesso che noi non siamo contrari agli spettacoli, anzi, ma solo al loro utilizzo strumentale e scorretto, ricordiamo al sindaco che i tanti milioni di euro destinati ai servizi sociali sono fondi vincolati da ministero e regione e non merito suo. Mentre le cifre destinate agli spettacoli vengono tutte da fondi liberi e decisi in fase di bilancio.

La possibilità di amministrare e fare cambiare passo a Monserrato l’ha avuta in 8 anni, da secondo sindaco più longevo dall’autonomia, ma Locci si è rivelato totalmente inadatto ad amministrare, ma capace solo di curare i suoi interessi e di proseguire una estenuante e patetica infinita campagna elettorale”.