Monserrato, la denuncia: "Disabile multata dentro l'auto in sosta (vietata) per comprare il pane"

Una multa per aver lasciato l’auto per qualche minuto, in via del Redentore a Monserrato, per comprare il pane. Ma dentro l’utilitaria c’era una donna, e sul cruscotto c’era esposto il pass per invalidi. A raccontare l’episodio, su Facebook, è il presidente dell’Hockey Team Sardegna, Luca Pisano: “Oggi a Monserrato ho assistito a una scena a dir poco imbarazzante. Transitavo presso la via del Redentore, più precisamente davanti al panificio dei fratelli Congiu quando ho visto fermarsi un’utilitaria, con esposto pass invalidi, con a bordo un uomo e una donna che si accingevano a comprare il loro chilo di pane giornaliero. L’autista è sceso dalla macchina lasciando la signora seduta, presumo per ovvie ragioni. Un’auto dei vigili urbani si è parcheggiata dietro l’utilitaria e, incuranti della presenza della signora seduta nell’auto, hanno iniziato a verbalizzare. Il proprietario dell’auto con il suo chilo di pane è uscito dal panificio, tempo impiegato 3 minuti, e l’agente che forse aveva scritto la sola targa ha continuato a sanzionare i ‘trasgressori'”. Pisano termina il post criticando quanto accaduto e chiamando in causa il sindaco Tomaso Locci. Una beffa, insomma, stando al racconto del presidente dell’Ht Sardegna.

Il comandante della polizia Locale di Monserrato, Massimiliano Zurru, contattato dalla nostra redazione, promette che “saranno fatte le opportune verifiche” e precisa che “in quel tratto di strada a doppio senso di circolazione ed in curva è presente un divieto di sosta”.