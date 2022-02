Monserrato, l’intelligenza artificiale incastra gli automobilisti indisciplinati

Una manovra a dir poco azzardata è costata cara a un guidatore che, qualche giorno fa, ha percorso pericolosamente la rotatoia nel senso inverso di marcia nel momento in cui era già impegnata da un bus del Ctm. Un’azione estremamente malsicura che non è passata inosservata agli occhi elettronici di cui Monserrato è dotata: una garanzia, insomma, fortemente voluta dall’amministrazione guidata da Tomaso Locci e dal Comandante della polizia municipale Massimiliano Zurru proprio per garantire la sicurezza in città. “Questo nuovo sistema – dichiara il primo cittadino Locci a Casteddu Online – individua i comportamenti scorretti. Una intelligenza artificiale legata alle telecamere che, quando verifica un comportamento che è contro il codice della strada, la telecamera riprende immediatamente il soggetto che ha commesso l’infrazione e lo segnala in tempo reale alla Polizia municipale ed, eventualmente, al 118”.Servono, quindi, le 100 apparecchiature di cui Monserrato è stata dotata? “Certamente, sono state installate nei punti strategici della città in maniera tale che ogni percorso sia ben sorvegliato”.Dello stesso parere è il presidente della commissione Viabilità e traffico e sicurezza urbana Saverio De Roma che aggiunge: “La sicurezza dei cittadini è la nostra priorità”.Il progetto che sfrutta l’intelligenza artificiale è realizzato in collaborazione con il dipartimento di matematica dell’università di Cagliari. Vengono individuati i comportamenti che possono essere la causa di sinistri e attivano un alert per le forze di polizia. “Siamo in fase di sperimentazione” spiega il Comandante Zurru.Le strade più pericolose a Monserrato, dove si sono verificati il maggior numero di incidenti, sono le vie Cesare Cabras, Università, Riu Mortu, SS 554.Gli incidenti rilevati dalla Polizia locale nel 2021 sono 114 con 286 veicoli coinvolti e 98 persone ferite.Nel 2021, purtroppo, si conta anche una vittima in seguito a un incidente stradale avvenuto in via Crasso.Il costo sociale è pari a ben 7 milioni di euro. I pedoni coinvolti sono 28 e in percentuale i sinistri sono aumentati del 110 % rispetto al 2019 e 2020.Ecco i dettagli della nuova tecnologia di cui il Comune è stato dotato: il sistema è attivo e localizzato presso l’osservatorio per la sicurezza stradale del comando Polizia locale di Monserrato e realizzato in continuità col progetto Oscar con fondi PO Fers 2014 2020 destinati all’innovazione digitale. Si tratta di un progetto finanziato con fondi dell’Unione Europea destinati all’innovazione tecnologica che comprende dei lampioni intelligenti dotati di sensori di suono capaci di rilevare il rumore prodotto da un incidente stradale. Nel sistema rientrano anche le telecamere ad alta risoluzione con una piattaforma software basata su algoritmi di intelligenza artificiale e machine learning, in grado di interfacciarsi con i lampioni intelligenti e analizzare e prevedere la traiettoria del veicolo attraverso l’analisi del video ad alta risoluzione che, combinati con i dati di traffico, possono prevedere la potenziale collisione di un veicolo. Comprende altresì la gravità di un incidente stradale, la sua localizzazione e deviare il traffico su percorsi alternativi. Analizza, inoltre, i comportamenti non conformi alle regole di comportamento imposte dal codice della strada.