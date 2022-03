Monserrato: l’ex aeroporto militare punta a diventare un polo di attrazione

L’ex aeroporto militare di Monserrato, tra impianti sportivi e un parco urbano punta a diventare un polo di attrazione per tutta l’area metropolitana: un percorso immerso nel verde che collegherà le aree fitness a quelle di svago.

Sono oltre 100 i milioni di euro programmati, 33 i progetti presentati e 18 i comuni che hanno partecipato al nuovo Piano Integrato Urbano della Città Metropolitana di Cagliari, il masterplan che rivoluzionerà le infrastrutture sociali, ambientali e di trasporto dell’intero territorio metropolitano. Monserrato ha “gareggiato” con 8 progetti, 6 sono stati accolti e, tra questi, rientra la riqualificazione del parco dell’ex aeroporto. Situato in un’area strategica della città, tra le vie Zuddas, Cesare Cabras e Riu Mortu, attualmente verte in uno stato di degrado e abbandono da anni.

L’amministrazione guidata dal sindaco Tomaso Locci punta a valorizzare l’area

con la realizzazione di un parco urbano pressoché pedonale.

Un lungo percorso immerso nel verde con alternative secondarie che si snodano in aree funzionali, in particolare aree di sosta, una ludica

e due aree fitness. In futuro si prevede anche un collegamento tra i due differenti ingressi al centro sportivo.

Ecco nello specifico i progetti da realizzare: la via presenta più corsie e si caratterizza per essere ad alta velocità, quindi è prevista un’area buffer con un movimento di terra e la presenza di arbusti e alberi in modo da rendere maggiormente accogliente l’area parco sia a livello fisico, sonoro che visivo. L’altra area, che confina con il centro sportivo, sarà uno spazio ricco di piante e alberi. Tutto il parco, comunque sarà caratterizzato da tre differenti tipologie di verde: prato strutturato, previsto soprattutto nelle zone

che prevedono un maggior usufrutto come le aree picnic e fitness, prato strutturato con normale capacità di carico per le aree limitrofe ai percorsi e prato naturale per le aree vegetative marginali.

“Ridare un’identità e una funzione al vuoto urbano esistente e allo stesso tempo creare un area di servizio pubblico con funzione di aggregazione sociale e di svago”, si legge nella relazione del progetto. Insomma: una importante riqualificazione di uno degli spazi più rappresentativi di Monserrato.