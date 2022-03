Monserrato, l’ecocentro è quasi realtà: approvato il progetto preliminare, 5 mesi di lavoro per la realizzazione

Monserrato, l’ecocentro è quasi realtà: approvato il progetto preliminare, occorreranno 5 mesi di lavoro per la realizzazione dell’opera. Locci: “Meno spese per la tariffa tari”.

Una novità attesa da 25 anni, “abbiamo passato in giunta quello che è il progetto preliminare – spiega il sindaco Tomaso Locci – e sorgerà nella periferia del paese, in alcuni terreni già acquisiti dall’amministrazione, circa 15 anni fa”. Nel corso degli anni sono stati effettuati ulteriori espropri per ampliare l’area, in via San Fulgenzio, dove sorgerà l’ecocentro “e daremo la possibilità ai cittadini di recarsi a depositare i rifiuti. In seconda fase, potrà funzionare anche in una modalità automatica, con un tesserino”. Un passo importantissimo, insomma. L’impianto dovrebbe richiedere circa 5 mesi di lavoro ed entro la fine dell’ anno si prospetta che entri a regime. “I cittadini potranno conferire con facilità poiché l’ecocentro sorgerà alle porte della città – spiega l’assessore all’ambiente Maridtella Lecca – ci sarà un front office e la possibilità di smaltire le varie frazioni: dalla plastica al vetro, dai rifiuti inerti a quelli elettronici. Finalmente, dopo 30 anni di autonomia, Monserrato avrà il suo ecocentro, un traguardo di questa amministrazione che, con determinazione, sta portando avanti un progetto strategico e importante per la nostra comunità, che per anni ha sofferto della mancanza del servizio subendo gravi e pesanti disagi”.

Adesso partiranno le conferenze di servizio per l’avvio di tutte le fasi successive alla progettazione fino alla realizzazione dello stesso, operazioni che saranno avviate dall’assessorato all’ambiente per perseguire questo nuovo obbiettivo dopo quello appena raggiunto con il nuovo appalto riguardo la gestione dei rifiuti.