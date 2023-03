Monserrato, invito speciale per la comunità che parteciperà al Centenario dell’Aeronautica Militare

Invito speciale per la comunità che parteciperà il 28 marzo al “Centenario dell’Aeronautica Militare” presso la base di Decimomannu: a rappresentare le istituzioni saranno gli amministratori locali che da anni sono impegnati a tenere viva la memoria dell’ex aeroporto militare che rappresenta un simbolo di storia e cultura.

Da poco, l’amministrazione comunale guidata dal sindaco Tomaso Locci, ha intitolato l’ex Comparto 8 “Campo di Aviazione di Monserrato”: “Diamo valore e riconoscimento a un luogo che ha segnato la storia per la nostra città” ha spiegato il primo cittadino Locci. Ogni giorno si calpestano le orme di chi ha contribuito a scrivere la storia e, silenziosamente, ha tramandato la genesi di una frazione di territorio che, dagli orrori della guerra, è stato trasformato, sempre più, in un punto di ritrovo: svago, serenità e ore spensierate riempiono l’ex aeroporto militare, con la consapevolezza, da parte degli amministratori, di avere tra le mani un gioiellino che necessita di custodire la memoria di un tempo rapportato alla pace e al benessere dei giorni nostri. Ed è anche per questo motivo che, per la prima volta, Monserrato è chiamata alla base di Decimomannu dove ricorderà le imprese di chi ha lottato per difendere la Nazionale dagli attacchi dei nemici.