Monserrato, incontro pubblico per illustrare le principali innovazioni del PUC

Incontro pubblico per illustrare i temi che si stanno affrontando e le principali innovazioni del PUC: lunedi 12 giugno, alle ore 18, si svolgerà presso la Sala Multimediale di Piazza Maria Vergine, l’incontro aperto agli imprenditori e non per consolidare il processo di progettazione partecipata per l’elaborazione degli indirizzi strategici e degli obiettivi del piano che definirà lo sviluppo del territorio e della sua comunità. “Sarà l’occasione per contribuire con il proprio punto di vista allo sviluppo del territorio e in particolare a far si che la futura zonizzazione non sia una mera delimitazione di aree che magari non vedranno mai attuate le loro potenzialità, ma che sia lo strumento per dare attuazione a progetti e iniziative concrete e reali da realizzarsi nell’immediato futuro” spiega il sindaco Tomaso Locci. Un passo importante, improntato sul confronto e sul dibattito al solo fine di istituire un insieme di idee e spunti per migliorare e adattare a tutte le esigenze le regole che verranno adottare nella cittadina dell’hinterland cagliaritano.