Monserrato, incontro con le forze dell'ordine per tutelare gli anziani dalle truffe

“Vogliamo mettere in guardia e tutelare i nostri anziani dalle possibili truffe” spiega Locci: anche in città si terrà l’incontro con le forze dell’ordine pre prevenire le cattive intenzioni da parte di chi vuole speculare a danno soprattutto degli over e delle persone che risiedono da sole.

Impegnati da sempre per combattere il crimine, i carabinieri da mesi si stanno prodigando per promuovere una serie di incontri in cui manifestano i modi più comuni che vengono adoperati dai mal intenzionati. Il 24 febbraio alle ore 16, presso la sala polifunzionale di piazza Maria Vergine, il capitano Michele Cerri, Comandante della compagnia di Quartu Sant’Elena, e il Luogotenente Pier Paolo Sabiu, Comandante a Monserrato, con la partecipazione del sindaco Tomaso Locci incontreranno i cittadini.

“Ringraziamo l’Arma dei Carabinieri per questa iniziativa e siamo vicini ai nostri cittadini e gli invitiamo a segnalarle chi eventualmente si presenta come un operatore e chiede dei soldi in cambio” . L’evento pubblico di formazione sulla prevenzione delle truffe agli anziani, è un importante apporto per prevenire possibili casi di truffa. La comunicazione – spiega il presidente di commissione Saverio De Roma – sarà attenta e capillare verso i cittadini, in particolare gli anziani, sulle molteplici e variegate modalità con le quali vengono realizzati inganni nei loro confronti, in modo da costruire e alimentare un sistema di autodifesa che renda più incisiva ed efficace anche l’azione delle Forze dell’Ordine.

È fondamentale che i cittadini non più così giovani si rivolgano con fiducia alle Forze dell’Ordine, segnalando ogni situazione a rischio di truffa, anche perché certi reati determinano sia danni economici che psicologici in chi li subisce.

Un’amministrazione comunale, sempre presente tra i cittadini anche per la loro salvaguardia”.