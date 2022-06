I militari hanno potuto verificare che il movente dell’atto incendiario era quello di arrecare un danno patrimoniale ad un 48enne operaio di Quartucciu, in quanto compagno della ex coniuge dell’autore dell’attentato stesso. Si tratta dunque di un movente riconducibile a gelosia. I carabinieri sono giunti alla soluzione del caso partendo dai sospetti della vittima e con l’ausilio degli efficienti sistemi di videosorveglianza del Comune, presenti a Monserrato.

Ieri a Monserrato, i carabinieri a conclusione di alcuni accertamenti, successivi all’incendio appiccato a un’autovettura, hanno deferito in stato di libertà alla Procura della Repubblica, per danneggiamento seguito ad incendio, in concorso, un operaio di Capoterra, già gravato da precedenti denunce e una casalinga 46enne cagliaritana.

