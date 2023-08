Monserrato in festa per San Lorenzo: concerti, fuochi d'artificio e balli sotto le stelle

Dopo i grandi successi delle settimane scorse che hanno richiamato il pubblico delle grandi occasioni, in città si prosegue con le feste in piazza: il mese di agosto offre una delle ricorrenze più amate, quella di San Lorenzo, che, come da tradizione verrà omaggiata anche con la solenne processione: domani alle ore 20, partenza del Simulacro trainato da un giogo di buoi, accompagnato da associazioni religiose e clero, cavalieri, gruppi folkloristici e banda musicale di Monserrato. La notte sarà più profana con dj Murru alla consolle per replicare, con la disco dance del passato mixata a quella più recente, il grande successo di qualche settimana fa. I Giardinetti di via del Redentore si trasformeranno ancora una volta in una discoteca all’aperto dove giovani e over potranno ballare tutti insieme.

Anche quest’anno il cartellone degli eventi estivi è mensile in modo tale che sia ben consultabile, “è una modalità che ormai abbiamo testato è che ci siamo accorti essere funzionale” spiegano il sindaco Tomaso Locci e l’assessore alla cultura e spettacoli Emanuela Stara. “Continuiamo, quindi, diversificando la tipologia di eventi proprio per accontentare tutto il pubblico”. In programma anche un concerto di musica classica a fine agosto e le piazze saranno il punto di ritrovo principale. Per San Lorenzo, vogliamo che sia un’edizione speciale e per ferragosto si esibirà Marco Carta. Dopo il 15, ci sarà una concentrazione di eventi più di nicchia come le presentazioni di libri e la programmazione alla Casa della cultura. Ottima la risposta che la cittadinanza sta dando agli eventi perché sono sempre molto frequentati anche dai residenti dei centri centri limitrofi. Siamo particolarmente orgogliosi e soddisfatti della collaborazione che stiamo avendo con le associazioni di volontariato di Monserrato, quest’anno abbiamo deciso, anche per quanto riguarda la logistica e l’organizzazione, di avvalerci esclusivamente di associazioni locali che sono perfettamente in grado di organizzare e di gestire queste manifestazioni”.

Quasi ogni giorno, quindi, un appuntamento e, tra un grande evento e l’altro, con “una strada chiusa al traffico, un dj, un gruppo di hobbisti e tante persone che si divertono, qualche volta, basta davvero poco per fare passare una serata piacevole ai concittadini”.