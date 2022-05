MONSERRATO. Risveglio con i carabinieri in casa, questa mattina 8 maggio, per un 38enne di Monserrato, a cui doveva essere perquisita l’abitazione nel contesto di indagini per una serie di furti avvenuti nelle pizzerie della catena “Su Stampu”. I carabinieri cercavano in particolare refurtiva e hanno trovato invece quasi 1 chilo di hascisc e 1,5 chili di marijuana confezionati in buste termosigillate. Il giovane, che ha diversi precedenti giudiziari, è stato arrestato per detenzione ai fini di spaccio di stupefacenti e domani comparirà davanti al giudice del tribunale di Cagliari per l’udienza di convalida e giudizio direttissimo.(l.on)