Situazione illuminazione pubblica, lo scorso mese sono stati segnalati alcuni black out, interpellanza da parte della minoranza: “Come ha intenzione di intervenire l’amministrazione per risolvere il gravissimo problema e in quali tempi, dato che al momento non esiste alcun progetto o atto che contempli il rifacimento della linea elettrica?”.

Una problematica che, “come ogni anno, da oramai diversi anni” non è nuova: “L’illuminazione pubblica di Monserrato subisce dei black out, diffusi a macchia di leopardo, su tutto il territorio comunale; in particolare all’inizio delle piogge, così come ad ogni cambio climatico, la situazione tende poi a peggiorare” spiegano Valentina Picciau, Andrea Zucca, Ivano Argiolas e Massimiliano Cao.

“Tale situazione, al calare del sole, crea forte disagio ai cittadini, che a causa delle strade buie, aumenta il rischio e il pericolo, rende più complessi i controlli sulla sicurezza da parte delle autorità competenti e rendono meno precisi i controlli coi sistemi tecnologici come le videocamere.

Questi giorni diversi cittadini ci hanno segnalato ad esempio la mancanza di illuminazione pubblica nelle vie Decio Mure, San Fulgenzio, Sallustio, Cicerone, Tito Livio, Seneca, Eutropio, San Bachisio tra le altre”. Buio pesto, insomma, e un pericolo oer la sicurezza dei cittadini. “Diverse volte è stata presentata la questione nella commissione competente e in consiglio ma senza mai aver ricevuto risposte. Ultima, lo scorso anno, presentammo una interpellanza, al quale l’assessore di competenza rispose rassicurandoci su diversi interventi (da noi definiti tampone) e che a breve si sarebbero contemplati i lavori di rifacimento delle linee compromesse.

Infatti un impianto così obsoleto avrebbe bisogno di un intervento radicale, trattandosi di un evidente problema strutturale della rete”.

È bene ricordare che quando capitano dei guasti oppure lampioni fulminati, ci sono due numeri verde da poter contattare, 800628172 Edison e Enel 800901050, vi è un codice in ogni lampione per l’identificazione.